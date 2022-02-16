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Зеленский не увидел отвода российских войск от границы - BBC

Зеленский не увидел отвода российских войск от границы - BBC

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пока не видит отвода российских войск с позиций вблизи границы с Украиной. Об этом он сообщил BBC в среду во время визита в Ровненсккую область, пишет УНН.

Цитата

На вопрос, считает ли он, что российская угроза отступила, он ответил, что "только слышал об этом".

"Когда войска отступят, все это увидят. Но пока это только заявления", - сказал он.

Контекст

15 февраля Министерство обороны России сообщило о завершении учений и отводе своих войск от украинских границ.

16 февраля в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Южного военного округа оставили оккупированный Крым, где проводили тактические учения, и возвращаются в места постоянной дислокации.

Что было ранее

Ранее сегодня Генсек НАТО заявил, что в Альянсе не видят российской деэскалации возле украинких границ на фоне сообщений РФ об отводе воинских частей в места постоянной дислокации.

Госсекретарь США позже также сообщил, что Штаты не видят доказательств того, что Россия отводит войска от границы с Украиной, несмотря на заявления Москвы.

Источник: УНН
Теги: граница, войска РФ, Владимир Зеленский
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