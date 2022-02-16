Зеленский ужесточил санкции против Гужвы и супругов Шариев

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №57/2022 о внесении изменений в пакетов санкции в отношении десяти лиц и двух компаний, пишет УННсо ссылкой на сайт Главы государства.

Цитата

“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года “О внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”, — говорится в тексте указа.

Детали

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины был возложен на Секретаря СНБО.

Соответствующее решение СНБО предусматривает внесение изменений к пакету санкций против про-российских Анатолия и Ольги Шарий и главного редактора сайта “Страна.UA” Игоря Гужвы, а также ООО “Информационное агентство “Шарий.NET”.

Также внесены изменения относительно санкций, введенных против заместителя так называемого “генерального прокурора ЛНР” Вадима Лященко, члена так называемой “территориальной избирательной комиссии Центрального района г. Симферополя Натальи Коваленко (дев. — Бабенко), члена так называемой “территориальной избирательной комиссии” Бахчисарайского района Юлии Рыбаковой и члена так называемой “территориальной избирательной комиссии Ленинского района г. Севастополя Александры Осетровой.

Что было раньше

Как писал УНН, на прошлой неделе Совет национальной безопасности и обороны во время заседания в Харькове ввел санкции против телеканала НАШ на 5 лет.