День и месяц неважны: Зеленский заявил, что мы будем себя защищать "в марте, апреле и сентябре"

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Украину не пугают никакие прогнозы, ведь страна готова защищаться от вторжения России независимо от даты. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский перед военнослужащими и правоохранителями в Мариуполе, отметив, что украинцы стали еще прочнее за последние 8 лет, передает корреспондент УНН.

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“Нас не пугают никакие прогнозы, нас не пугают никакие люди, никакие враги. Нас не пугают любые даты, потому что мы будем себя защищать и 16 февраля и 17 февраля, и в марте, и в апреле, и в сентябре. День и месяц неважны. Важен год - это 2022 год, а не 2014 год. Это важная разница. Война идет 8 лет, мы стали во столько же раз крепче”, — сказал Зеленский.

Дополнение

Британский таблоид The Sun со ссылкой на данные американской разведки сообщал, что Россия намерена вторгнуться в Украину 16 февраля, в первом часу ночи по британскому времени и в три часа ночи по киевскому, нанеся массированный ракетный удар с участием 200 000 военнослужащих. Вторжения не произошло.



Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, комментируя информацию The Sun о время вторжения России в Украину, отметил, что нужно различать таблоиды и уважаемые СМИ.

Президент США Джо Байден заявил, что аналитики указывают на то, что российские войска остаются в очень угрожающей позиции в отношении Украины, несмотря на заявления министерства обороны России об их отвода.