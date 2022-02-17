Шольц и Байден обсудили риски агрессии РФ против Украины

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Они обменялись мнениями относительно ситуации в Украине и вокруг нее. Об этом сообщил спикер правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт, информирует УНН.

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Собеседники согласились, что ситуация остается чрезвычайно серьезной ввиду наращивания российских войск вблизи Украины.

“Риск военной агрессии РФ против Украины сохраняется, поэтому нужен высокий уровень бдительности — значительный отвод российских войск пока не наблюдается”, — передал Гебештрайт.

Шольц поделился с Байденом впечатлениями от последних поездок в Киев и Москву. Оба лидера приветствовали заявления президента России Путина о том, что дипломатические усилия следует продолжать.

По словам представителя правительства ФРГ, важно вступить в конструктивный диалог по вопросам европейской безопасности, выполнить Минские договоренности и при поддержке Германии и Франции — достичь прогресса в Нормандском формате. “Ключ к этому лежит в Москве. Россия должна сделать реальные шаги для деэскалации”, — отмечается в сообщении.

Также подчеркивается, что в Берлине и Вашингтоне в очередной раз подтвердили: в случае дальнейшей военной агрессии против территориальной целостности и суверенитета Украины Россию могут ожидать серьезные последствия.

Напомним

15 февраля канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Москву с официальным визитом, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Шольц в свою очередь был немногословен. Он заявил: “очень важно, чтобы взаимоотношения между государствами решались путем диалога”.