Новости: Политика
17 февраля 2022, 04:37 • Юлиана Росковинская • 22140
Белый дом: Россия увеличила количество войск на границе с Украиной
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Администрация президента США сообщила, что Россия увеличила свое военное присутствие на границе с Украиной на 7 тысяч человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
Детали
Оценка численности была сделана на следующий день после того, как в России заявили о начале отвода.
“Россия увеличила свое присутствие вдоль украинской границы на целых 7000 военнослужащих за последние несколько дней, причем некоторые из них прибыли в среду”, — заявил высокопоставленный чиновник.
Напомним
Глава военной разведки Великобритании генерал Джим Хокенхалл сообщил, что Россия продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной.
Источник: УНН
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