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Белый дом: Россия увеличила количество войск на границе с Украиной

Белый дом: Россия увеличила количество войск на границе с Украиной

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Администрация президента США сообщила, что Россия увеличила свое военное присутствие на границе с Украиной на 7 тысяч человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

Оценка численности была сделана на следующий день после того, как в России заявили о начале отвода.

“Россия увеличила свое присутствие вдоль украинской границы на целых 7000 военнослужащих за последние несколько дней, причем некоторые из них прибыли в среду”, — заявил высокопоставленный чиновник.

Напомним

Глава военной разведки Великобритании генерал Джим Хокенхалл сообщил, что Россия продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной.

Источник: УНН
Теги: войска РФ, Россия, Украина
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