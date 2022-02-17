ВР приняла закон, регулирующий рынок криптовалют

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Принят закон Украины "О виртуальных активах" с предложениями Президента Украины, передает корреспондент УНН.

Принятие закона поддержали 272 депутата.

Детали

Закон предоставляет правовой статус виртуальным активам, операциям с ними, определяет права и обязанности всех участников рынка; предусматривает операции по продаже/обмену/переводу виртуальных активов.

Принятие документа позволит запустить рынок виртуальных активов в Украине. Иностранные и украинские криптокомпании смогут работать официально, а украинцы получат удобный и защищенный доступ к мировому рынку виртуальных активов.

Что ожидается в результате, объяснили в Министерстве цифровой трансформации:

• детенизация рынка виртуальных активов, который сейчас работает в "серой" зоне;

• легально будут работать иностранные и украинские криптобиржи;

• банки будут открывать счета для криптокомпаний;

• украинцы смогут задекларировать свои доходы в виртуальных активах;

• государство гарантирует судебную защиту прав на виртуальные активы.

Как сообщили в Минцифре, Украина входит в топ-5 стран мира по количеству пользователей криптоактивов. Имеем развитое общество блокчейн-разработчиков. Растет количество украинских криптостартапов.

Также Верховная Рада приняла сегодня закон об облачных услугах.

Целью закона является создание условий для обработки и защиты данных при использовании технологии облачных вычислений, предоставлении облачных услуг и определении особенностей использования облачных услуг органами государственной власти, а также более эффективного использования государственных ресурсов путем внедрения новейших технологий.

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