Генсек НАТО о силах России возле Украины: мы не видим никаких признаков отвода войск

КИЕВ. 17 февраля. УНН. В НАТО пока что не наблюдают никаких признаков вывода российских войск от границ Украины или деэскалации. Наращивание потенциала России, похоже, продолжается. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров министров обороны НАТО, передает корреспондент УНН.

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“Несмотря на заявления Москвы, мы пока не видим никаких признаков отвода (войск — ред.) или деэскалации. Наоборот, наращивание потенциала России, похоже, продолжается. Мы продолжаем очень внимательно следить за развитием событий. Мы призываем Россию сделать то, что они говорят, и вывести свои войска от границы с Украиной. Это станет важным первым шагом на пути к мирному политическому урегулированию”, — заявил Генсек НАТО.

Детали

Он сообщил, что сегодня министры НАТО встретились со своими коллегами из Украины и Грузии.

Сообщается, что на встрече рассмотрели сохраняющуюся угрозу российской агрессии, ухудшение ситуации с безопасностью в Черноморском регионе и решительную поддержку обеих стран со стороны НАТО.

Контекст

15 февраля Министерство обороны России сообщило о завершении учений и отводе своих войск от украинских границ.

16 февраля в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Южного военного округа оставили оккупированный Крым, где проводили тактические учения, и возвращаются к местам постоянной дислокации.

Накануне Генсек НАТО заявил, что в Альянсе не видят российской деэскалации возле украинских границ на фоне сообщений РФ об отводе воинских частей к местам постоянной дислокации.

Госсекретарь США также сообщил, что Штаты не видят доказательств того, что Россия отводит войска от границы с Украиной, несмотря на заявления Москвы.

Президент Украины также заявил, Что отвода сил не наблюдает.

Впоследствии администрация президента США сообщила, что Россия увеличила свое военное присутствие на границе с Украиной на 7 тысяч человек.