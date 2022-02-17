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РФ имеет достаточно сил для вторжения в Украину "практически без предупреждения" - Столтенберг

РФ имеет достаточно сил для вторжения в Украину "практически без предупреждения" - Столтенберг

Йенс Столтенберг

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Россия имеет достаточно сил и возможностей для вторжения в Украину "практически без предупреждения”. Об этом заявил в четверг Генеральный секретарь НАТО Йенс Солтенберг по итогам переговоров министров обороны НАТО, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“У них (России — ред.) достаточно войск и возможностей, чтобы начать полномасштабное вторжение в Украину практически без предупреждения. И именно это делает ситуацию такой опасной”, — заявил Генсек НАТО.

Детали

По его словам, в Альянсе знают об этих возможностях, однако у стран нет уверенности относительно намерений России, так что “еще предстоит выяснить, что они на самом деле делают”.

“Но у них так много боеспособных войск в Украине и вокруг нее. Это не обычные учения, это не нормальная деятельность на территории Европы. Это то, что угрожает независимой, суверенной нации, и они могут начать атаку почти без предупреждения. И в этом опасность”, — добавил он.

Что было раньше

Как писал УНН, по словам Столтнберга, в НАТО пока что не наблюдают никаких признаков вывода российских войск от границ Украины или деэскалации, и наращивание потенциала России, похоже, продолжается.

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, Украина, Йенс Столтенберг

В тексте упоминаются

Столтенберг Енс
Столтенберг Енс
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