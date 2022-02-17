Глава Пентагона: США не видят отвода сил РФ, напротив некоторые из них ближе к границе

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Соединенные Штаты фиксируют, что некоторые из российских войск поближе к границам Украины, а Россия привлекает больше боевых самолетов, пополняет запасы крови, заявил в четверг во время брифинга министр обороны США Ллойд Остин, отбрасывая заявления Москвы об отводе войск, пишет УНН.

Цитата:

"Россияне говорят, что они выводят часть этих сил сейчас, когда учение завершено. Но мы этого не видим. Наоборот, мы видим, как они добавляют (силы - ред.) к более 150 000 военных, которых они уже имеют... на этой границе, даже за последние несколько дней", - сказал Остин.

"Мы видим, что некоторые из этих войск ближе к границе. Мы видим, как они летают на большем количестве боевой и вспомогательной авиации, мы видим, как они оттачивают свою боевую готовность в Черном море, мы даже видим, как они пополняют свои запасы крови", - продолжил глава Пентагона.

С его слов, не так давно он и сам был солдатом, и "не понаслышке" знает, что "такие вещи не делаются без причины" "И вы, конечно, не делаете их, если собираетесь собрать вещи и вернуться домой", - сказал он.

Контекст

15 февраля Министерство обороны России сообщило о завершении учений и отводе своих войск от украинских границ.

16 февраля в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Южного военного округа оставили оккупированный Крым, где проводили тактические учения, и возвращаются к местам постоянной дислокации.

Впрочем, 17 февраля администрация президента США сообщила, что Россия увеличила свое военное присутствие на границе с Украиной на 7 тысяч человек.

17 февраля в НАТО заявили, что пока не наблюдают никаких признаков отвода российских войск от границ Украины или деэскалации, и наращивание потенциала России, похоже, продолжается.