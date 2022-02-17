Пакет санкций против РФ уже есть, ЕС готов представить его, как только потребуется - Боррель

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Европейский союз уже подготовил и готов представить жесткий пакет санкций, как только это потребуется, на фоне того, как российские войска накоплено на границе с Украиной, заявил в четверг Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет УНН.

Цитата:

"Мы уже подготовили полный пакет санкций. (...) У нас подготовлен очень жесткий пакет, и... я готов представить этот пакет Совету ЕС,.. как только это потребуется", - сказал Боррель по прибытии на саммит с лидерами ЕС и Африки.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время".