НВФ при поддержке РФ увеличили количество провокаций на Донбассе накануне заседания Совета Безопасности ООН - Резников

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Незаконные вооруженные формирования при поддержке России увеличили количество провокаций на Донбассе накануне заседания Совета Безопасности ООН. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

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“Незаконные вооруженные формирования при поддержке России увеличили количество провокаций. Это сделано сознательно накануне заседания Совета Безопасности ООН, во время которого будет рассматриваться вопрос выполнения Минских договоренностей. Следует отметить увеличение количества прицельных обстрелов, которые создают опасность для мирных жителей, в том числе, детей”, — сказал Резников.

Детали

По его словам, в то же время, Российская Федерация наращивает информационную кампанию с привлечением оккупационных администраций для обоснования расширения масштабов вооруженной агрессии против Украины.

“Наши представители в СЦКК осуществили все необходимые процедуры реагирования, задействованны соответствующие механизмы на уровне СММ ОБСЕ. Ожидаем, что соответствующая информация будет отражена в отчетах СММ ОБСЕ”, — отметил Резников.

Резников подчеркнул, что Укрина неукоснительно соблюдает все взятые на себя обязательства и принимает меры для обеспечения безопасности граждан.

“Также мы будем информировать международных партнеров. Совместно с коллегами из других ведомств мы обеспечим максимальный доступ украинских и иностранных СМИ к местам обстрелов, мы максимально прозрачны. Будет сделано все, чтобы предоставить миру объективную информацию о том, кто на самом деле нарушает Минские договоренности и не хочет мира. Все факты, которые сегодня произошли, должны быть расследованы. Это позволит более эффективно действовать в будущем с целью поддержания режима прекращения огня”, — добавил министр.

Кроме того, Минобороны сообщило, что с утра 17 февраля, начиная с 4:55, на нескольких участках линии столкновения в Донецкой и Луганской областях незаконными вооруженными формированиями, подконтрольными Российской Федерации, осуществлено более 40 провокационных обстрелов позиций Объединенных сил, а также объектов гражданской инфраструктуры, с применением ствольной артиллерии, гранатометов, минометов и танков, прежде всего на Новоайдарском, Попаснянском и Торецком направлениях.

Дополнение

17 февраля российские оккупационные войска осуществили обстрел населенного пункта Станица Луганская в Луганской области. В результате применения тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада, есть пострадавшие.

Позже сегодня в Луганской области боевики обстреляли поселок Врубовка, что вблизи Попасной в Луганской области. Один из снарядов попал во двор врубовского лицея. На момент обстрела в лицее находились 30 учеников и 14 человек персонала.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками детского сада и школы в Луганской области.