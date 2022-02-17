Официально: в Киеве родился новый формат политического сотрудничества в Европе

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Украина, Великобритания и Республика Польша договорились разработать трехсторонний меморандум о сотрудничестве. Соответствующее заявление министра иностранных дел Украины, Государственного секретаря по иностранным делам и делам Содружества наций и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и министра иностранных дел Республики Польша обнародована на сайте украинского внешнеполитического ведомства, пишет УНН.

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“Украина, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Республика Польша имеют глубокие исторические связи, основанные на общих ценностях, общей приверженности миру и безопасности и общей истории противостояния агрессорам, которые угрожают свободе в Европе”, — говорится в заявлении.

Детали

Министры подчеркнули, что каждое европейское государство свободно выбирать или менять свои меры безопасности, включая договоры о союзе, и что ни одно государство не может рассматривать любую часть Европы как сферу своего влияния.

“Наши три страны будут усиливать совместную работу для обеспечения стабильности и усиления устойчивости Украины, укрепляя демократию на границе в Восточной Европе. С этой целью мы сегодня договорились разработать трехсторонний меморандум о сотрудничестве. Это продемонстрирует нашу приверженность дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества и взаимодействия между нашими тремя государствами по наиболее приоритетным вопросам поддержки Украины”, — отмечают дипломаты.

Они пообещали работать вместе над продвижением сотрудничества трех стран, которое “включает, но не ограничивается координацией поддержки Международной Крымской платформы, усилением сотрудничества по вопросам кибер - и энергетической безопасности, а также укреплением стратегических коммуникаций для противодействия дезинформации”.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Республика Польша также пообещали продолжать оказывать поддержку Украине перед лицом продолжающейся российской агрессии.

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Контекст

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в прошлом году сообщил, что МИД прорабатывает две идеи о создании двух новых альянсов.

В январе Кулеба подтвердил намерения запустить еще один региональный альянс, отметив, что в украинской внешней политике давно есть "идея черноморско-балтийской оси".

"Поэтому, безусловно, такой союз Британии, Польши и Украины мог бы эту ось укрепить и расширить", - отметил он.

Также эту идею подтвердила Британия. В частности, Совет по геостратегии Великобритании в своем Twitter опубликовал карту потенциального союза. На ней продемонстрирована тройная ось между Лондоном, Варшавой и Киевом, а вражескими обозначены территории России и Беларуси.

Важно заметить, что Украина сегодня является частью ряда региональных альянсов, в частности это Люблинский треугольник с Литвой и Польшей, и Ассоциированное Трио с Грузией и Молдовой.