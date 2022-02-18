Обсудят ситуацию вокруг Украины: Байден организует встречу с главами стран ЕС и НАТО

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Президент США Джо Байден организует встречу с главами стран ЕС и НАТО для обсуждения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает офис премьер-министра Канады, передает УНН.

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“Премьер-министр примет участие во встрече, организованной президентом США Джо Байденом, с лидерами Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Соединенного Королевства, Европейского Союза и НАТО, чтобы обсудить Украину”, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте премьера Канады.

Напомним

Президент США Джо Байден заявил, что угроза российского вторжения в Украину “очень высокая”, но дверь для дипломатического решения остаются открытыми.