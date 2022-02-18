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Угроза нацбезопасности: Минкульт внес российского пропагандиста Дмитрия Киселева в черный список

Угроза нацбезопасности: Минкульт внес российского пропагандиста Дмитрия Киселева в черный список

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Российский пропагандист Дмитрий Киселев включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины в пятницу, 18 февраля, пишет УНН.

Цитата:

"Министерство культуры и информационной политики включило российского пропагандиста и журналиста Дмитрия Киселева в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Такой приказ МКИП от 17.02.2022 года № 88 подготовлен на основании решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 10.02.2022 № 117", - говорится в сообщении.

Ранее

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания предложил внести российского пропагандиста - телеведущего телеканала "Россия 1" Дмитрия Киселева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, 10 февраля. В Нацсовете отмечали, что "Дмитрий Киселев до сих пор является одним из главных проводников государственной пропагандистской кампании в СМИ Российской Федерации".

Дополнение

В МКИП сослались на законодательство, в соответствии с которым министерство осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Сейчас в списке 209 фамилий.

Источник: УНН
Теги: Россия, Минкульт, пропаганда
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