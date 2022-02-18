Лидеры G7 проведут видеоконференцию по ситуации на украинско-российской границе 24 февраля

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Лидеры стран "Группы семи" (G7) проведут видеоконференцию 24 февраля. На повестке дня будет ситуация вокруг Украины. Об этом во время общения с журналистами в Берлине заявил представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер, сообщает УНН.

Цитата:

"Будут обсуждаться, в частности, геополитические вопросы в связи с положением на российско-украинской границе", - заявил Бюхнер.

Детали

Онлайн-встреча состоится в рамках подготовки к саммиту G7, на встрече также выступит канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Дополнение

Ранее сообщалось о том, что министры иностранных дел “Группы семи” проведут переговоры по ситуации вокруг Украины в субботу в Мюнхене.

Тем временем, вокруг границ Украины сконцентрировано примерно 149 тысяч российских военных, и это число в ближайшее время может увеличиться еще на несколько тысяч, указывают в Минобороны Украины.