Германия не будет поставлять оружие Украине: глава МИД назвала причину

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Германия не может поставлять оружие Украине как военную поддержку. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что это связано с ролью Берлина во Второй мировой войне, передает корреспондент УНН.

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Бербок поддержала решение Германии не поставлять Украине оружие.

По ее словам, Германия и без этого "остается величайшим донором".

"В этом наша сила - мы стоим все вместе, но используем разные роли поддержки, с нашими разными историями. Пока не время менять курс Берлина в вопросе поставки вооружения Украине", - отметила Бербок.

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В январе стало известно, что Германия отказалась поставлять Украине оборонительное оружие.

В то же время, как утверждает Министерство иностранных дел Украины, Киев не теряет надежды договориться об этом с Берлином.

Украина получила официальное письмо относительно намерения Германии передать ей 5000 шлемов.



