Главнокомандующий ВСУ заявил, что жителей ОРДЛО используют для эскалации

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к жителям временно оккупированных территорий из-за обострения ситуации на Донбассе. Он заявил, что оккупанты используют населения для эскалации ситуации, передает УНН со ссылкой на его страницу в Facebook.

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“Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий — не верьте лжи оккупационной власти! Вас используют для эскалации ситуации с целью очередного кровопролития. Информация о диверсионных группах из состава Объединенных сил, которые якобы планировали взорвать хлор на очистных сооружениях в Горловке, вообще не соответствует действительности”, — сказал Залужный.

Детали

По его словам, боевики, поддерживаемые Россией, продолжают обострять ситуацию, сознательно вводя в заблуждение жителей временно оккупированных территорий.

Он также подчеркнул, что заявления главарей оккупационных администраций о якобы наступлении Вооруженных Сил Украины и силовых сценариях освобождения временно оккупированных территорий не соответствуют действительности.

“Предоставленную мной информацию подтверждают и в ОБСЕ", - добавил Залужный.

Залужный в очередной раз повторил, что военно-политическое руководство государства не планирует и не проводит наступательные операции на востоке Украины.

“Единственный приемлемый для нас вариант деоккупации наших людей и территорий — политико-дипломатический. Наступательная операция на Донбассе обязательно приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения, поэтому такие сценарии даже не рассматриваются”, — сказал Залужный.

Дополнение

Около двух часов назад в оккупированном Донецке прозвучала сирена “гражданской обороны”. Пользователи социальных сетей, местные Telegram-каналы публикуют видео, где слышно сирену, а также видно местных жителей возле банкоматов и терминалов, которые снимают наличные. Главы боевиков “ДНР” и “ЛНР” сделали заявления о массовой эвакуации местного населения в Ростовскую область. Однако, в Кремле заявили, что ничего не слышали об эвакуации населения, а местные жители сообщили журналисту УНН, что паника “фэйковая”, и никто не собирается покидать Донецк.

Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории.