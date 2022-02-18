Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировал восьмого кандидата в нардепы на округе умершего Полякова

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Евгения Микояна кандидатом в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 206, передает УНН со ссылкой на ЦИК.

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"Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Евгения Микояна кандидатом в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 206 (Черниговская область) на промежуточных выборах народного депутата Украины 27 марта 2022 года от Политической партии “Громадянський рух “Свідомі”, - говорится в сообщении.

Добавим

Ранее комиссия уже зарегистрировала семерых кандидатов в народные депутаты Украины в ОИО № 206 на указанных выборах - Александра Ломака, Александра Гашпара, Владимира Атрощенко, Максима Балана, Екатерину Данькову, Олега Робейка и Елену Серебренникову.

Кроме того, зарегистрировано доверенных лиц кандидатов в народные депутаты Украины Екатерины Даньковой и Олега Робейка, зарегистрированных в ОИО № 206 на указанных выборах.

Контекст

Центральная избирательная комиссия в связи со смертью Антона Полякова назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 206 (Черниговская область) на 27 марта 2022 года.

Смерть Антона Полякова

Народный депутат Антон Поляков найден мертвым в ночь на 8 октября. Полиция открыла производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой “естественная смерть”.

По информации правоохранителей, мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи “скорой”, но констатировали смерть. По словам водителя такси, пассажир сел в его машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после чего последнему стало плохо и у него началась тошнота.

По результатам вскрытия, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Впоследствии, стало известно, что кроме метадона и алкоголя, в организме народного депутата Антона Полякова нашли димедрол, который усиливает действие наркотиков.