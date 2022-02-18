Боевики на Донбассе собирают мирное население под видом эвакуации для совершения терактов - ООС

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Боевики на Донбассе осуществляют скопление мирного населения под видом эвакуации для проведения террористических актов. Оккупанты планируют обвинить украинских военных в их гибели. Об этом сообщил главнокомандующий ООС Александр Павлюк, передает корреспондент УНН.

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“На данный момент оккупанты осуществляют скопления беззащитных детей, женщин, пожилых людей под видом эвакуации. По данным нашей разведки, есть большая вероятность совершения террористических актов с целью гибели мирного населения и обвинения в этом украинских военных”, — сказал Павлюк.

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Дополнение

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что представители Российской Федерации, которые находятся на Донбассе планируют провокации.

В оккупированном Донецке прозвучала сирена “гражданской обороны”. Пользователи социальных сетей, местные Telegram-каналы публикуют видео, где слышно сирену, а также видно местных жителей возле банкоматов и терминалов, которые снимают наличные.

Главы боевиков “ДНР” и “ЛНР” сделали заявления о массовой эвакуации местного населения в Ростовскую область.

Однако, в Кремле заявили, что ничего не слышали об эвакуации населения, а местные жители сообщили журналисту УНН, что паника “фэйковая”, и никто не собирается покидать Донецк.