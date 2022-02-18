Обострение на Донбассе: внеочередное заседание ТКГ пройдет завтра утром

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу перенесли на завтрашнее утро. Об этом сообщил специальный представитель Действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунен на своей странице в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Внеочередное заседание ТКГ, которое я созвал сегодня вечером, переносится на завтрашнее утро. Ситуация с безопасностью на Донбассе и вдоль линии соприкосновения очень тревожная”, — написал Киннунен.

Дополнение

Ранее сообщалось, что внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы созвано по инициативе Координатора ОБСЕ в ТКГ сегодня не состоялось из-за отказа российской стороны.



Контекст

Утром 17 февраля ситуация на Донбассе обострилась. В течение дня боевики около 50 раз обстреливали населенные пункты и позиции ООС. Среди военных и мирных жителей есть раненые и пострадавшие. Сегодня обстрелы продолжаются.

В связи с обострением на Донбассе Украина сделала запрос на внеочередное заседание ТКГ.