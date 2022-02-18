Мы вас ждем, мы создадим все условия, чтобы вы чувствовали, что вы не одни — Ирина Верещук обратилась к жителям ВОТ

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала жителей временно оккупированных территорий по возможности прибыть на контролируемую территорию Украины, передает УНН.

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“Я хочу обратиться к людям, которые решают, что им делать. Я говорю о людях, которые находятся на ВОТ, боятся за свои семьи. Езжайте к нам. Мы вас ждем. Мы создадим все возможные условия для того, чтобы вы имели где жить, что есть, чувствовали, что вы не одни”, — заверила она.

Она также подчеркнула, что Украина четко отличает, то, что происходит на ВОТ.

“Украина не является врагом для мирных жителей ОРДЛО, это — наши люди. Наш враг - это российский оккупант. Мы четко отличаем то, что происходит сегодня на ВОТ, что мы видим как российские оккупанты нагнетают ситуацию, создают информационный фон, на котором начинаются панические настроения. РФ хочет расшатать ситуацию, заставить нас идти на уступки”, — сказала она.

Верещук выразила беспокойство относительно расшатывания ситуации информационно.

“Мы, власть, обращаемся ко всем, кто понимает важность процессов, которые происходят в Украине и вокруг Украины. Пожалуйста, не расшатывайте ситуацию, не вредите ни себе, ни семьям, ни государству”, — подчеркнула она.