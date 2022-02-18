Верещук: группа безопасности с украинской стороны готова начать переговоры в трехстороннем формате

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Вицепремьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук выразила надежду, что украинской стороне удастся наладить диалог с Российской Федерацией в рамках Трехсторонней контактной группы. Об этом она сообщила в ходе брифинга, передает УНН.

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"На сегодня такая группа с украинской стороны была готова начать переговоры. К сожалению, Российская Федерация отказалась встречаться в трехстороннем формате. Мы надеемся, что завтра такая встреча будет", - подчеркнула Ирина Верещук.

Также Верещук напомнила, что Украина обратилась к Франции и Германии с просьбой усилить мониторинговую миссию ОБСЕ.

"Поскольку нам нужны независимые наблюдатели, которые будут проводить верификацию. РФ прибегает к информационным вбросам, объясняя свою агрессию, действиями с украинской стороны. Поэтому нам нужна независимая верификация", - добавила она.