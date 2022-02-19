Байден заявил, что РФ нападет на Украину и Киев в ближайшие дни

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что Россия может напасть на Украину и Киев в ближайшие дни. Об этом он заявил во время своего обращения, передает корреспондент УНН.

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"Россия сейчас практически окружала Украину со стороны Беларуси, со стороны Черного моря на юге и практически полностью обложили по всем границам. У нас есть причины считать, что российские силы намерены вторгнуться в Украину в ближайшее время, в ближайшие дни. И мы считаем, что они нападут на Киев, город с 2,8 млн населения", - сказал Байден.

Детали

Он отметил, что говорит это не потому, что хочет конфликта, а для того, чтобы устранить какие-то основания быть использованы русскими для оправдания своих действий. Байден также напомнил, что запланирована встреча на 24 февраля государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он подчеркнул, что эта встреча не состоится, если РФ совершит нападение.

Дополнение

Ранее Байден заявил, что теперь убежден, что Путин решил напасть на Украину

Американский военный аналитик, старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман заявил, что перспектива вторжения России 16 февраля была преувеличенной и следует обратить внимание на дни после 20 февраля.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия реализует сценарий организации ложных провокаций с целью агрессии против Украины.