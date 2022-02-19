Глава ЕК: санкции против РФ коснутся энергетического сектора и высоких технологий

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Санкции в отношении России, которые страны Запада планируют ввести в случае ее вторжения в Украину, коснутся энергетического сектора и высоких технологий. Об этом Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на конференции по безопасности в Мюнхене, передает УНН.

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"Мы уже согласовали жесткие санкции против России, которые будут включать ограничения в энергетическом секторе и по высоким технологиям", - сказала фон дер Ляйен.

Она также заявила, что конфликт в Украине создала Россия.

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Контекст

18 февраля после массового артобстрела боевиками Донбасса, боевики "ДНР" и "ЛНР" объявили о начале "массовой эвакуации населения в Россию.

По словам лидера боевиков Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский якобы "в ближайшее время прикажет военным перейти в наступление".

Спустя время в оккупированном Донецке прозвучала сирена "гражданской обороны". Пользователи социальных сетей, местные Telegram-каналы публикуют видео, где слышно сирену, а также видно местных жителей у банкоматов и терминалов, которые снимают наличные.

Однако, в Кремле заявили, что ничего не слышали об эвакуации населения, а местные жители сообщили журналисту УНН, что паника "фэйковая", и никто не собирается покидать Донецк.

Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории.

Позже в центре Донецка прогремел взрыв. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности считает, что "взрыв" в Донецке - это сознательная провокация боевиков.

Как заявил главнокомандующий ООС Александр Павлюк, боевики на Донбассе осуществляют скопления мирного населения под видом эвакуации для проведения террористических актов. Оккупанты планируют обвинить украинских военных в их гибели.