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Россия вновь сорвала внеочередное заседание ТКГ

Россия вновь сорвала внеочередное заседание ТКГ

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Российская Федерация отказалась от участия во внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ), созванном на 11:00 сегодня, 19 февраля. Об этом сообщает Украинская делегация в ТКГ в своем Telegram, передает УНН.

Цитата

“Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) сообщает, что Российская Федерация вновь не приняла участие во внеочередном заседании ТКГ, созванном на 11 часов 19 февраля 2022 года по инициативе Координатора ОБСЕ в ТКГ с целью срочного обсуждения ситуации безопасности”, - говорится в заявлении.

Детали

Там отметили, что такая позиция Российской Федерации вызывает недоумение, ведь политические советники лидеров стран "Нормандского формата" в совместном заявлении 26 января 2022 года поддержали безусловное соблюдение режима прекращения огня и полную преданность мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, несмотря на разногласия по другим вопросам имплементации Минских договоренностей.

“Считаем, что неучастие Российской Федерации свидетельствует о ее сознательном намерении продолжать нагнетание ситуации, а блокирование работы ТКГ ставит под сомнение искренность заявлений руководства Российской Федерации о преданности выполнению Минских договоренностей и отсутствие агрессивных намерений в отношении Украины”, - отмечают в заявлении.

Деградация безопасности вдоль всей линии разграничения и провокационные заявления и действия на неподконтрольных территориях вызывают существенную обеспокоенность украинской стороны. Такая эскалация происходит во время Мюнхенской конференции, когда внимание всего мирового сообщества сконцентрировано на вопросах безопасности в Восточной Европе.

Добавим

18 февраля внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы созвано по инициативе Координатора ОБСЕ в ТКГ не произошло из-за отказа российской стороны.

Контекст

Утром 17 февраля ситуация на Донбассе обострилась. В течение дня боевики около 50 раз обстреливали населенные пункты и позиции ООС. Среди военных и мирных жителей есть раненые и пострадавшие. Сегодня обстрелы продолжаются.

В связи с обострением на Донбассе Украина сделала запрос на внеочередное заседание ТКГ.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, контактная группа
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