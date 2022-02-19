Кулеба скоординировал с главами МИД Германии и Франции дальнейшие шаги для деэскалации на Донбассе

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел в Мюнхене встречу с министрами иностранных дел Германии Анналеной Бербок и Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом в формате Нормандской тройки, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

Глава украинской дипломатии подробно проинформировал своих немецкую и французского коллег о эскалации Российской Федерацией ситуации безопасности вблизи государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины, а также распространение РФ массированной дезинформации, чтобы создать информационное прикрытие ее агрессивным действиям РФ против Украины.

Министры Нормандской тройки скоординировали дальнейшие шаги для деэскалации ситуации на Донбассе и удержания России в русле дипломатического диалога, прежде всего в рамках Нормандского формата.

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По состоянию на 17 часов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 70 нарушений, 60 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Как сообщили в пресс-центре ООС, в результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.