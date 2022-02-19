Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,30 0,0000  EUR: 32,20 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"єБабуся" и "єДідусь": в Минцифре рассматривают установку государственных приложений на смартфоны
"єБабуся" и "єДідусь": в Минцифре рассматривают установку государственных приложений на смартфоны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
11250

Кулеба скоординировал с главами МИД Германии и Франции дальнейшие шаги для деэскалации на Донбассе

Кулеба скоординировал с главами МИД Германии и Франции дальнейшие шаги для деэскалации на Донбассе

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел в Мюнхене встречу с министрами иностранных дел Германии Анналеной Бербок и Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом в формате Нормандской тройки, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

Глава украинской дипломатии подробно проинформировал своих немецкую и французского коллег о эскалации Российской Федерацией ситуации безопасности вблизи государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины, а также распространение РФ массированной дезинформации, чтобы создать информационное прикрытие ее агрессивным действиям РФ против Украины.

Министры Нормандской тройки скоординировали дальнейшие шаги для деэскалации ситуации на Донбассе и удержания России в русле дипломатического диалога, прежде всего в рамках Нормандского формата.

Добавим

По состоянию на 17 часов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 70 нарушений, 60 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Как сообщили в пресс-центре ООС, в результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Источник: УНН
Теги: МИД, Донбасс, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.