Не обстреливали ни оккупированных территорий, ни территорий РФ: Залужный опроверг фейки об "украинских снарядах" в Ростовской области

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Подразделения Объединенных сил не осуществляли никаких обстрелов из артиллерийских систем ни оккупированных территорий, ни территории РФ. Информация активно распространяется в российских СМИ о якобы обстрелах территории Ростовской области Вооруженными Силами Украины является откровенной ложью и провокацией. Об этом заявил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

По словам Залужного, российская пропаганда продолжает распространять фейки, обвиняя Вооруженные Силы Украины и нагнетая ситуацию. Так, российские СМИ сегодня опубликовали информацию о якобы обстрелах со стороны Украины территорий рядом с населенными пунктами Ростовской области.

Цитата

“Подразделения Объединенных сил не совершали никаких обстрелов из артиллерийских систем ни оккупированных территорий, ни территории РФ.

Информация, что активно распространяется в российских СМИ о якобы обстрелах территории Ростовской области Вооруженными Силами Украины является откровенной ложью и провокацией. Ведь для создания "сенсационных сообщений“ оккупанты используют подготовленные и обнародованные ими фейки еще в 2014 году”, — написал главнокомандующий ВС Украины.

Добавим

По его словам, в частности, “фейковым” есть сообщения о разрывах якобы украинского реактивного снаряда от РСЗО “Град” и 122-мм снаряда в Ростовской области. Стоит отметить, что артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода на расстоянии свыше 21 км от линии соприкосновения, что превышает максимальную дальность стрельбы реактивных систем залпового огня “Град” и 122-мм пушки, которые есть на вооружении ВС Украины.

Следовательно, при отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, захватчики сами взрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях, совершают хаотичные обстрелы населенных пунктов и сознательно продуцируют лживые сообщения, резюмировал Залужный.

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Что было раньше

Как информировал УНН, около 04:00 утра, сегодня, за километр от государственной границы России с Украиной взорвался снаряд.

Артиллерийский снаряд упал всего в 300 метрах от жилого дома в Станице Митякинской. Местные жители сразу сообщили об этом в правоохранительные органы.

Позднее российские СМИ сообщили о второй снаряд, который разорвался в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.

Предварительно сообщалось, что это был 120-мм зажигательный боеприпас от системы "Град".