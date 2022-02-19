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Польша готова поставить Украине дополнительное оборонительное вооружение - Моравецкий

Польша готова поставить Украине дополнительное оборонительное вооружение - Моравецкий

Матеуш Моравецкий

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Власти Польши готовы поставить Украине дополнительное оборонительное вооружение. Об этом заявил в субботу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге в Мюнхене, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос о готовности Польши к новым поставкам вооружения в Украину, глава польского правительства ответил утвердительно. "Да. Мы готовы передать дополнительные поставки оборонительного вооружения", - сказал он.

Добавим

Правительство Республики во вторник одобрило постановление о бесплатном предоставлении Вооруженным силам Украины компонентов военного оборудования за счет средств польских Вооруженных сил.

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Источник: УНН
Теги: оружие, Украина, Польша
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