Польша готова поставить Украине дополнительное оборонительное вооружение - Моравецкий

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Власти Польши готовы поставить Украине дополнительное оборонительное вооружение. Об этом заявил в субботу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге в Мюнхене, передает УНН.

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Отвечая на вопрос о готовности Польши к новым поставкам вооружения в Украину, глава польского правительства ответил утвердительно. "Да. Мы готовы передать дополнительные поставки оборонительного вооружения", - сказал он.

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Правительство Республики во вторник одобрило постановление о бесплатном предоставлении Вооруженным силам Украины компонентов военного оборудования за счет средств польских Вооруженных сил.

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