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Зеленского пикетировали за медленное расследование событий на Майдане

Зеленского пикетировали за медленное расследование событий на Майдане

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. В центре Киева сегодня прошла многочисленная акция, приуроченная к годовщине трагических событий на Майдане, где в 2014 году погибло более ста человек.

Детали

Около 4 тысяч участников акции требовали завершить расследования событий на Майдане и наказать виновных. Активисты скандировали патриотические лозунги и требовали вернуть Украине Крым и Донбасс. Кроме того, митингующие выкрикивали призывы выйти из Будапештского меморандума, не способного защитить Украину от внешней агрессии.

Напомним, еще год назад 21 января 2021 Европейский суд по правам человека вынес решение по ряду дел о событиях во время Революции достоинства. Согласно решению ЕСПЧ, официальные расследования во многих случаях были неэффективными. Суд констатировал отсутствие на сегодняшний день независимого и эффективного механизма в Украине для расследования преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и негосударственных агентов во время событий на Майдане.

Расследования произошедших восемь лет назад событий не завершены, убийства первых активистов, участвовавших в событиях на Майдане, остаются нераскрытыми. Преступления против силовиков не расследуются. По тем делам, которые переданы в суд, приговоры не вынесены.

На акции в связи с этим требовали отставки руководителей силовых органов, генпрокурора Ирины Венедиктовой и президента Владимира Зеленского.

Источник: УНН
Теги: пикет, Майдан, Владимир Зеленский
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