Украина призывает провести международное расследование "попаданий украинских снарядов" на территорию России

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал провести беспристрастное международное расследование якобы попаданий якобы украинских снарядов на территорию России. Об этом он заявил во время видеообращения в Facebook, пишетУНН.

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"Я призвал провести беспристрастное международное расследование якобы попаданий якобы украинских снарядов на территорию России. Об этом вчера сообщали российские СМИ. Но мы никого не обстреливали", - сказал Кулеба.

Детали

По словам министра, Украине нечего скрывать, ведь "мы знаем, что никаких подобных обстрелов Украина не проводила".

"Если россии тоже нечего скрывать, она должна поддержать проведение такого независимого международного расследования. Если они чувствуют, что правда на их стороне, то пусть продемонстрируют максимальную открытость", - добавил он.

Что было раньше

Как информировал УНН, около 04:00 утра 19 февраля, за километр от государственной границы России с Украиной взорвался снаряд.

Артиллерийский снаряд упал всего в 300 метрах от жилого дома в Станице Митякинской. Местные жители сразу сообщили об этом в правоохранительные органы.

Позднее российские СМИ сообщили о втором снаряде, который разорвался в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.

Предварительно сообщалось, что это был 120-мм зажигательный боеприпас от системы "Град".

Главнокомандующий ВСУ заявил, что подразделения Объединенных сил не совершали никаких обстрелов из артиллерийских систем ни оккупированных территорий, ни территории РФ. Информация активно распространяется в российских СМИ о якобы обстрелах территории Ростовской области Вооруженными Силами Украины является откровенной ложью и провокацией.