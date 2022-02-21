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Путин сегодня проведет внеочередное заседание Совбеза РФ

Путин сегодня проведет внеочередное заседание Совбеза РФ

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Президент России Владимир Путин сегодня проведет внеочередное заседание Совета безопасности Российской Федерации. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ, пишет УНН.

Цитата:

“Это большой Совет безопасности. Заседание будет нерегулярным”, - заявил Песков.

Детали

Кроме того, Песков отказался озвучить тему этого заседания, пообещав сообщить позже. По словам представителя Кремля, совещание пройдет полностью в открытом режиме, однако точное время не уточнил.

Он добавил, что у Путина сегодня запланировано несколько международных телефонных разговоров.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Беспокойство усилились, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”. Позже госсекретарь США Блинкен указал, что Россия может создать повод для нападения.

К слову, 21 февраля утром ФСБ РФ заявила, что якобы обнаружили якобы снаряд с украинской территории, который попал в пограничный пункт в Ростовской области.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ответил на обвинения России в обстреле пограничного пункта в Ростовской области, заявив, что Украина не имеет к этому никакого отношения.

Источник: УНН
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