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Евросоюз принял решение развернуть в Украине военную миссию – Кулеба

Евросоюз принял решение развернуть в Украине военную миссию – Кулеба

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Европейский союз принял решение развернуть в Украине совещательную тренировочную военную миссию. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, в котором он принял участие, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Мы договорились сегодня, что Европейский Союз развернет в Украине совещательную тренировочную военную миссию. Параметры этой миссии и время ее развертывания еще будут уточняться, но принципиальное решение принято, и это будет важный политический сигнал об увеличении присутствия Европейского Союза в Украине, о начале такого сотрудничества именно в военной сфере", - заявил министр.

Он добавил, что это будут небоевые подразделения.

Что было раньше

Евросоюз еще с прошлого года обсуждал создание военной тренировочной миссии в Украине. Это может занять некоторое время, говорил тогда верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Тогдашний министр обороны Украины Андрей Таран утверждал, что ожидает развертывания военно-учебной тренировочной миссии ЕС в стране до конца 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о планах создания военной миссии ЕС в Украине, заявил, что это учебная миссия для обмена опытом, и Киев поддерживает эту инициативу.

Источник: УНН
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