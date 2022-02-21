Главари боевиков попросили Путина признать "независимость" "ЛНР и ДНР"

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Главари боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР", передает УНН со ссылкой на российские СМИ.

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“От имени народа всего народа просим вас признать ДНР как независимое, демократическое, правовое и социальное государство. Также просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ДНР и Россией, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны”, — сказал Пушилин в видеообращении.

В свою очередь Пасечник заявил, что "признание Россией независимости ЛНР позволит избежать массовой гибели жителей республики, 300 тыс. из которых - россияне".

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Также главари боевиков Пушилин и Пасечник просят включить пункт “о взаимодействии в оборонной сфере до договора о сотрудничестве с Россией”.

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Контекст

В прошлом месяце депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые “Л/ДНР”.

Во вторник, 15 февраля, его в Госдуме РФ поддержали.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в случае официального признания так называемых “ДНР” и “ЛНР” Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей.

Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин “принял к сведению” обращение Госдумы РФ о признании так называемых “ДНР” и “ЛНР”. В то же время оно “не коррелирует с Минскими соглашениями”.

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