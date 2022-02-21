Победу Сытника на президентских выборах прочат те же социологи, что "верили" в Пальчевского и оппонента Филатова

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Общественная организация "Центр общественного развития "Интер-Акция"" предсказывает победу на президентских выборах директору НАБУ Артему Сытнику. Ранее эта же ГО давала большие шансы Андрею Пальчевскому на выборах мэра Киева и оппоненту Бориса Филатова на выборах в Днепре, сообщает УНН.

Детали

На днях "Интер-Акция" обнародовала социологические исследования, согласно которым за директора Национального антикоррупционного бюро Сытника готовы проголосовать 32,1% респондентов в оазисе, если они не будут голосовать за Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Участие в соцопросе приняли 625 граждан Украины, то есть предпочтение Сытнику предоставили около 193 опрошенных.

Впрочем, достоверность таких данных ОО подвергли сомнению.

Во-первых, ранее "Интер-Акция" прогнозировала Андрею Пальчевскому второе место на выборах мэра Киева. Однако он не попал даже в пятерку по результатам голосования киевлян. Также "Интер-Акция" сообщала, что на выборах мэра Днепра вероятно победит лидер партии "Гражданская сила" Загид Краснов, но победил Борис Филатов.

Во-вторых, политологи в комментарии УНН отметили, что социологические исследования с таким минимальным количеством респондентов не стоят внимания. Для понимания, 600 человек - это примерно количественный состав штата одного только НАБУ, которым руководит тот же Сытник. А вот мотивы появления такого социсследования политологи объясняют попыткой Сытника перекрыть провалы семилетней работы антикоррупционеров.

"У меня есть лишь одно объяснение: накануне увольнения Сытника - к которому очень много вопросов относительно эффективности его работы: использования бюджетных средств и расследуемых дел - и он это понимает. И я не исключаю, что он сейчас пытается использовать такой инструмент как активный информационный резонанс, и вывода себя в политическую плоскость. И возможно запуском таких исследований, которые выводят его в лидеры общественного мнения, он это и пытается сделать. Потому что давайте будем объективными, за последние два года Сытника в публичном пространстве не было, не было острых уголовных дел, а остальные уголовные дела завершатся "великим ничем". Поэтому я это расцениваю исключительно как элемент политической борьбы и его попытки перейти из рядов государственных служащих, правоохранителей в политическую плоскость. Я не вижу в нем больших шансов на президентском посту, не вижу шансов на политическую карьеру, но вижу, что после увольнения к нему будет много вопросов", — прокомментировал политолог Виктор Таран.

Добавим

УНН недавно проводил собственный опрос украинцев об Артема Сытнике.

Но большинство опрошенных даже не узнали его по фото, путая директора НАБУ с "налоговиком" и бандитом. В апреле этого года истекает семилетний срок полномочий Сытника на должности директора бюро, и как он сам отмечает, в НАБУ он оставаться не собирается. Сытник, напомним, возглавлял все это время антикоррупционное бюро несмотря на официальный статус коррупционера.

Некоторые цифры о НАБУ

За время каденции Сытника бюджет бюро вырос с 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн, детективы обзавелись автопарком на сумму почти 4 млн долларов, однако доверие к ним упало с 35% до 16%. Больше, чем НАБУ, украинцы стали доверять всем другим правоохранительным органам, в частности прокуратуре, полиции и СБУ.

К теме

В прошлом году Украина ухудшила свои позиции в индексе восприятия коррупции-2021, оказавшись рядом с африканскими странами. Зато лидерами рейтинга стали Дания, Финляндия и Новая Зеландия, которые лучше справились с коррупцией. Интересно, что ни одна из этих стран не имеет специальных антикоррупционных органов, таких как НАБУ, САП и ВАКС, — все коррупционные преступления регулирует там общее уголовное законодательство. Детали по ссылке здесь.