МИД Грузии рекомендовало сотрудникам посольства вывезти свои семьи из Киева

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Грузии рекомендовало сотрудникам грузинского посольства в Украине вывезти свои семьи из Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Грузия Online".

Детали

В МИД Грузии отметили, что грузинская дипломатическая миссия в Украине продолжает свою работу.

"Глава и сотрудники дипломатической миссии Грузии в Украине остаются на месте. Грузинским дипломатам была предоставлена лишь рекомендация в случае желания принять решение о вывозе семей", - говорится в сообщении.

Напомним

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". После этого Путин заявил о вводе российских войск на территорию оккупированного Донбасса "для поддержания мира".

В ОБСЕ осудили решение России признать отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины независимыми и призвали отменить его.