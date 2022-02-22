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МИД Грузии рекомендовало сотрудникам посольства вывезти свои семьи из Киева

МИД Грузии рекомендовало сотрудникам посольства вывезти свои семьи из Киева

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Грузии рекомендовало сотрудникам грузинского посольства в Украине вывезти свои семьи из Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Грузия Online".

Детали

В МИД Грузии отметили, что грузинская дипломатическая миссия в Украине продолжает свою работу.

"Глава и сотрудники дипломатической миссии Грузии в Украине остаются на месте. Грузинским дипломатам была предоставлена лишь рекомендация в случае желания принять решение о вывозе семей", - говорится в сообщении.

Напомним

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". После этого Путин заявил о вводе российских войск на территорию оккупированного Донбасса "для поддержания мира".

В ОБСЕ осудили решение России признать отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины независимыми и призвали отменить его.

Источник: УНН
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