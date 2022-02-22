Госдума России единогласно ратифицировала "договоры" с "Л/ДНР"

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Государственная Дума России единогласно проголосовала за ратификацию так называемых "договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Л/ДНР", сообщает УНН со ссылкой на трансляцию заседания.

Детали

Эти соглашения единогласно ратифицированы, их поддержали все 400 российских депутатов, которые присутствовали на заседании.

Депутаты также приняли поправку, согласно которой соглашения вступят в силу немедленно, а не через 10 дней после опубликования, как это предусмотрено обычной процедурой.

Заключенные договоры с "Л/ДНР" допускают размещение на этой территории российских военных баз.

Согласно документу, официальной валютой на временно оккупированных территориях будет российский рубль. Договоры заключили сроком на 10 лет с возможностью продления.

До этого так называемые "народные советы" "Л/ДНР" также "ратифицировали" эти "договоры", сообщали росСМИ.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.