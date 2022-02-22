"Имеют стратегическое значение для Кремля": Великобритания вводит санкции против пяти российских банков
Борис Джонсон
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Великобритания вводит санкции против пяти российских банков и трех юридических лиц. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая перед Палатой общин по ситуации в Украине, передает корреспондент УНН.
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“Великобритания и наши союзники начнут вводить санкции против России, которые мы уже подготовили, используя новые и безпрецедентные полномочия, предоставленные этой палатой для введения санкций против российских физических и юридических лиц, имеющих стратегическое значение для Кремля. Сегодня Великобритания вводит санкции в отношении пяти российских банков: Банк Россия, ИС Банк, Генеральный Банк (General Bank), Промсвязьбанк и Черноморский банк, а также трех физических лиц - Геннадия Тимченко, Бориса Роттенберга и Игоря Роттенберга”, — сказал премьер Великобритании.
Детали
Так, любые активы, которыми эти лица владеют в Великобритании, будут заморожены, физическим лицам будет запрещено въезжать в страну.
По словам Джонсона, это первый шаг.
Контекст
Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.
21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.
Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".
Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.