"Имеют стратегическое значение для Кремля": Великобритания вводит санкции против пяти российских банков

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Великобритания вводит санкции против пяти российских банков и трех юридических лиц. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая перед Палатой общин по ситуации в Украине, передает корреспондент УНН.

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“Великобритания и наши союзники начнут вводить санкции против России, которые мы уже подготовили, используя новые и безпрецедентные полномочия, предоставленные этой палатой для введения санкций против российских физических и юридических лиц, имеющих стратегическое значение для Кремля. Сегодня Великобритания вводит санкции в отношении пяти российских банков: Банк Россия, ИС Банк, Генеральный Банк (General Bank), Промсвязьбанк и Черноморский банк, а также трех физических лиц - Геннадия Тимченко, Бориса Роттенберга и Игоря Роттенберга”, — сказал премьер Великобритании.

Детали

Так, любые активы, которыми эти лица владеют в Великобритании, будут заморожены, физическим лицам будет запрещено въезжать в страну.

По словам Джонсона, это первый шаг.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.