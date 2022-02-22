Сборная РФ по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Гран-при в Киеве

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе серии Гран-при, который должен пройти в Киеве. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

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"Команда не поедет в Киев на этап Гран-при в связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной", - заявила Винер-Усманова.

Детали

Этап Гран-при в Киеве должен пройти 14-15 марта.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти “в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал “независимость” так называемых “ЛНР” и “ДНР” на востоке Украины.



Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для “функций по поддержанию мира”.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

В частности, канцлер Олаф Шольц ранее сегодня заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию газопровода “Северный поток-2” для поставки российского газа в ФРГ на фоне признания Россией “независимыми” так называемые “Л/ДНР”.