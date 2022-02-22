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Вашингтон и Лондон оценили решение Берлина остановить "Северный поток-2"

Вашингтон и Лондон оценили решение Берлина остановить "Северный поток-2"

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник приветствовала решение Германии об остановке газопровода "Северный поток - 2" после признания Россией так называемых "Л/ДНР", пишет УНН.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого цитирует BBC, также приветствовал решение Германии прекратить сертификацию газопровода "Северный поток-2".

Что говорит Вашингтон

"Президент (Джо Байден - ред.) ясно дал понять, что если Россия вторгнется в Украину, мы будем действовать вместе с Германией, чтобы гарантировать, что "Северный поток — 2" не сдвинется с мертвой точки. В течение ночи мы провели тесные консультации с Германией и приветствуем их объявление. Сегодня мы будем реализовывать собственные мероприятия", - написала Псаки в Twitter.

Что говорит Лондон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал "смелым шагом" решение Германии приостановить сертификацию газопровода "Северный поток - 2".

"Я приветствую решение канцлера Германии Олафа Шольца отменить "Северный поток - 2". И я думаю, что это смелый шаг со стороны Олафа и правильный поступок", - заявил Джонсон перед законодателями в парламенте Великобритании во вторник.

Ранее

22 февраля Германия заявила, что приостанавливает сертификацию газопровода "Северный поток — 2" после действий Москвы на востоке Украины накануне.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, Германия, Великобритания, Северный поток-2
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