Путин заявил, что РФ признала “ДНР” и “ЛНР” в границах Донецкой и Луганской областей

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия признала независимость так называемых “Л/ДНР” "в границах, которые обозначены в их конституциях". При этом он уточнил, что именно в границах Донецкой и Луганской областей, которые в составе Украины, передает УНН.

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“В каких границах мы будем признавать эти республики. Мы же их признали, а это значит, что мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой та Луганской областей в то время когда они были в составе Украины”, — сказал Путин.

Детали

По его словам, он рассчитывает, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между властями Украины и главарями “ЛДНР”.

“К сожалению, на данный момент времени, мы понимаем, что это невозможно из-за боевых действий, которые там до сих пор продолжаются и имеют тенденцию к обострению”, — отметил Путин.

Дополнение

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вопрос границ так называемых “ДНР” и “ЛНР”, чью независимость признала Россия, — “дело будущего”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал “независимость” так называемых “ЛНР” и “ДНР” на востоке Украины.



Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для “функций по поддержанию мира”.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

В частности, канцлер Олаф Шольц ранее сегодня заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию газопровода “Северный поток-2” для поставки российского газа в ФРГ на фоне признания Россией “независимыми” так называемые “Л/ДНР”.