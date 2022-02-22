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Минских соглашений больше не существует – Путин

Минских соглашений больше не существует – Путин

Владимир Путин

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Минских соглашений больше не существует. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

Цитата

“Все остальные годы... усилиями нынешних киевских властей все было сведено к нулю. Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса. И не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями”, - сказал Путин.

Детали

Путин считает, что Киев свел все усилия по реализации Минских соглашений к нулю.

“Руководство Украины публично начало заявлять, что не собирается выполнять эти соглашения, что тут сказать. И первые лица об этом заявили, что ж дальше ждать? Теперь минских соглашений не существует, чего же их выполнять, если мы признали независимость этих образований?”, — отметил Путин.

21 февраля президент России Владимир Путин признал “независимость” так называемых “ЛНР” и “ДНР” на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для “функций по поддержанию мира”.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

В частности, канцлер Олаф Шольц ранее сегодня заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию газопровода “Северный поток-2” для поставки российского газа в ФРГ на фоне признания Россией “независимыми” так называемые “Л/ДНР”.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина
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