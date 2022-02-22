Минских соглашений больше не существует – Путин
Владимир Путин
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Минских соглашений больше не существует. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
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“Все остальные годы... усилиями нынешних киевских властей все было сведено к нулю. Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса. И не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями”, - сказал Путин.
Детали
Путин считает, что Киев свел все усилия по реализации Минских соглашений к нулю.
“Руководство Украины публично начало заявлять, что не собирается выполнять эти соглашения, что тут сказать. И первые лица об этом заявили, что ж дальше ждать? Теперь минских соглашений не существует, чего же их выполнять, если мы признали независимость этих образований?”, — отметил Путин.
21 февраля президент России Владимир Путин признал “независимость” так называемых “ЛНР” и “ДНР” на востоке Украины.
Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для “функций по поддержанию мира”.
Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.
В частности, канцлер Олаф Шольц ранее сегодня заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию газопровода “Северный поток-2” для поставки российского газа в ФРГ на фоне признания Россией “независимыми” так называемые “Л/ДНР”.