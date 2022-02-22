В Евросоюзе договорились по пакету санкций против России. Под ограничение попадет 351 депутат Госдумы

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Страны Европейского союза договорились по пакету санкций против России. Об этом в своем Twitter сообщил журналист “Радио Свобода” Рикард Йозвяк, пишет УНН.

Цитата

“Боррель (верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности — ред.) подтверждает количество подпавших под санкции лиц/организаций: 351 член Думы и 27 чиновников, организаций и командиров”, — написал Йозвяк.

Дополнение

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решимостью в знак солидарности с Украиной.

Контекст

21 февраля президент России Владимир Путин признал “независимость” так называемых “ЛНР” и “ДНР” на востоке Украины.



Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для “функций по поддержанию мира”.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

В частности, канцлер Олаф Шольц ранее сегодня заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию газопровода “Северный поток-2” для поставки российского газа в ФРГ на фоне признания Россией “независимыми” так называемые “Л/ДНР”.