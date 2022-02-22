Зеленский издал указ о призыве резервистов

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский объявил призыв резервистов Вооруженных сил Украины в особый период, передает корреспондент УНН.

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"На сегодня нет необходимости в общей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие воинские формирования. Мною, как верховным главнокомандующим ВСУ, издан указ о призыве резервиста в особый период. Я подчеркиваю, речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву", - рассказал Зеленский.

Детали

По его словам, резервисты должны повысить готовность украинской армии к всех возможных изменений. Кроме того, в ближайшее время будут проведены учебные сборы резервистов системы территориальной обороны.

Дополнения

Зеленский призвал ВР как можно скорее принять решения, которые будут укреплять оборонный сектор Украины.

Контекст

21 Февраля президент России Владимир Путин признал “независимость” так называемых “ЛНВ” и “ДНР” на востоке Украины. Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для “функций поддержания мира”.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

В частности канцлер Олаф Шольц ранее сегодня заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию газопровода “Северный поток-2” для поставки российского газа в ФРГ на фоне признания Россией “независимыми” так называемые “Л/ДНР”.