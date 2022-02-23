Зеленский не говорил о разработке Украиной ядерного оружия – Данилов

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к подписантам Будапештского меморандума, не говорил о разработке Украиной ядерного оружия. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.

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"Президент не говорил о разработке ядерного оружия, президент обращал внимание на исполнение всеми подписантами Будапештского меморандума тех условий по нашей безопасности, которые были там прописаны. За то, что мы отдали наш ядерный потенциал, подписанты брали на себя обязательства обеспечить нашу независимость. О том, что мы собираемся делать ядерное оружие, я нигде не видел, нигде не читал, не знаю зачем вы это интерпретируете", - сказал Данилов.

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил об инициировании консультации относительно Будапештского меморандума.