Вице-канцлер ФРГ Хабек: разумнее было бы вообще не строить "Северный поток-2"

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Германия имеет достаточные запасы газа в хранилищах, заявил вице-канцлер - министр экономики страны Роберт Хабек, комментируя остановку сертификации газопровода "Северный поток-2" в ответ на российский кризис. Вице-канцлер при этом считает, что разумнее было бы вообще не строить "Северный поток-2", пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

В интервью телеканалу ARD Хабек заявил, что разумнее было бы вообще не строить "Северный поток-2". Европа нуждается в разнообразном энергетическом ландшафте, а не в "скоплении рисков в Балтийском море", подчеркнул один из лидеров немецких "зеленых". По словам министра, слишком долго существовали иллюзии, что "трубопровод можно рассматривать только с точки зрения экономической политики". Энергетическая политика, однако, всегда "также является и политикой безопасности и должна оцениваться с геополитической точки зрения".

Даже если процедура сертификации "Северного потока - 2" пока приостановлена, введение в строй все равно может произойти, сказал министр экономики. В настоящее время "крайне важно, чтобы Европа и США действовали в унисон" и "не вступали в гонку" в вопросе санкций в отношении РФ, уверен он.

"У нас есть достаточно газа, мы об этом позаботились. Мы провели большое число подготовительных мер, сделали закупки и попросили об этом компании, чтобы не возникла эта кризисная ситуация", - сообщил при этом вице-канцлер Германии в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk в среду, 23 февраля.

Если цены на газ в связи с сокращением поставок и спекуляций будут резко расти, правительство Германии будет принимать необходимые меры, в частности позаботится о наполнении хранилищ, а в среднесрочной перспективе может быть форсирован переход на "зеленый" водород и увеличены закупки сжиженного природного газа, отметил Хабек. Кроме того, он указал на планы отменить систему субсидирования потребителями возобновляемых источников энергии (EEG-Umlage), что снизит для них цены на энергоносители.

Он также указал, что правительство ФРГ в течение нескольких месяцев представит Федеральному агентству по сетям, занимавшемуся сертификацией "Северного потока - 2", новый доклад, в котором выскажет политическую оценку того, угрожает ли газопровод безопасности энергоснабжения Германии. Новый доклад необходим, поскольку изменилась ситуация с безопасностью в Европе, сообщил он.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которую цитирует журналист Politico Europe, об остановке "Северного потока - 2" при этом сказала следующее: "Для нас как правительства Германии было важно показать, что для свободной и демократической Украины мы также готовы принять последствия для нашей национальной экономики. Мир и свобода в Европе не имеют цены".

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 22 февраля заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию газопровода “Северный поток-2” для поставки российского газа в ФРГ на фоне признания Россией “независимыми” так называемых “Л/ДНР”.