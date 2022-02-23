ВР разрешила правительству перераспределять расходы на безопасность и оборону

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины (№ 7100), который временно останавливает некоторые ограничения для Кабинета министров в сфере перераспределения расходов на безопасность и оборону, сообщает УНН.

Детали

Закон обеспечивает, в условиях обострения военной угрозы, возможность государства максимально и оперативно использовать все возможности для обеспечения осуществления расходов на национальную безопасность и оборону.

Нормами закона устанавливается, что в течение трех месяцев не применяются нормы об обязательности согласования с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета решения Кабинета министров о перераспределении расходов бюджета и предоставлении кредитов из бюджета.

Законом предоставлено право Кабинету министров принимать решение:

- по согласованию с Верховным Главнокомандующим ВСУ относительно сокращения расходов и кредитования государственного бюджета и их направления в резервный фонд государственного бюджета с целью использования на нужды Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, правоохранительных и других государственных органов, привлеченных к выполнению задач по отпору вооруженной агрессии, обеспечению неприкосновенности государственной границы и защите государства;

- о порядке применения и размеров государственных социальных стандартов и гарантий, исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местных бюджетов и фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Согласно закону, выполнение полномочий органами казначейства на соответствующей территории Украины может осуществляться в особом режиме в порядке, определенном Кабинетом министров.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Дополнение

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим.

Заместитель председателя парламентской фракции “Слуга народа” Евгения Кравчуксообщила, что скорее всего, Верховная Рада проголосует за введение чрезвычайного положения, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим, на внеочередном заседании ближе к вечеру.