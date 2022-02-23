Новая волна кибератак: ряд правительственных сайтов снова перестали работать

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Ряд правительственных сайтов Украины перестали открываться - в частности нет доступа к сайтам Кабинета министров, Министерства иностранных дел и официального портала Рады, передает УНН.

Детали

В частности, по меньшей мере пол часа ряд политических ведомств таких, как официальный портал Верховной Рады Украины, Кабинет министров, Министерство иностранных дел перестали работать.

Добавим

Начиная со второй половины дня 15 февраля 2022 года наблюдалась мощная DDOS-атака на ряд информационных ресурсов Украины — Минобороны и Приватбанка с Ощадбанком, в частности. Портал “Дия” также попал под кибератаку.

22 февраля в Госспецсвяхи со ссылкой на данные команды CERT-UA предупредили о возможных кибератаках на вебресурсы, которые размещаются в зоне .ua.

В сообщение говорилось о аренде серверов для подготовки новых атак на сайты государственного сектора, банковского сектора, сектора обороны.

В Госспецсвязи призвали в случае любых киберинцидентов, кибератак или подозрительных действий в отношении информационно-коммуникационных систем информировать правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA.