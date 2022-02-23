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Верховную Раду "заминировали" перед голосованием за чрезвычайное положение

Верховную Раду "заминировали" перед голосованием за чрезвычайное положение

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Неизвестные в среду сообщили о заминировании здания Верховной Рады Украины, правоохранители проводили проверку здания. Информацию об этом УНН подтвердила пресс-секретарь председателя парламента Мария Дейнеко.

Цитата

"Было сообщение (о заминировании - ред.).... Эвакуации не было, насколько я информирована. Просто была проверка", - сказала собеседница.

Детали

По словам Дейнеко, здание парламента “минируют” уже не впервые.

Журналисты же с места событий сообщают, что проверка уже якобы завершена.

В столичной полиции информацию о “минировании” УНН не подтвердили, но и не опровергли, отметив лишь что “есть информация о заминировании ряда объектов в городе Киеве”.

Добавим

Совет по национальной безопасности и обороне Украины принял решение о введении чрезвычайного положения, кроме, Донецкой и Луганской областей, где уже действует отдельный правовой режим.

После решения СНБО ВР может проголосовать за введение чрезвычайного положения в течение 48 часов.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, минирование
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