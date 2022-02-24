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Наши международные партнеры ввели превентивные санкции против России - Зеленский

Наши международные партнеры ввели превентивные санкции против России - Зеленский

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Владимир Зеленский сообщил, что международные партнеры Украины ввели превентивные санкции против России. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Детали

"Вчера Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против России, сегодня США ввели новые санкции против "Северного потока 2". Пакет по персональным и экономическим санкциям против России утвердил и Европейский Союз. Новые санкции ввели также правительства Японии и Австралии. Я сегодня говорил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, он подтвердил, что страна уже готовит пакет санкций", - об этом сообщил Президент страны Владимир Зеленский в своем обращении.

Также Глава государства подчеркнул, что Литва и Польша поддержали предоставление статуса Украине как кандидата на членство в ЕС.

Источник: УНН
Теги: обращение
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