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Геращенко сообщил, что взрывы в Киеве и Харькове были ракетными ударами

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook сообщил, что взрывы в Киеве и Харькове были от ракетных ударов, передает УНН.

“Вторжение началось. Только что были удары ракет по центрам военного Управления в Киеве и Харькове. Идут артиллерийские обстрелы границы. С сегодняшнего дня в мире Новая геополитическая реальность. Или Украина и мир остановит нового Гитлера или ...”, - - написал он.

Напомним, в целом ряде городов по всей Украине ориентировочно с 5 утра слышны взрывы.

Источник: УНН
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